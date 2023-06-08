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Шебордаев Епифан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебордаева Ефросиния Дементьевна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шебордаев Михаил Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Кислякова Евдокия Мартиновна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Епифана Ивановича Шебордаева.
Рождение ребёнка
07.02.1817

Дочь: Шебордаева (Сорокина) Агафия Епифановна

Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Шебордаева Елена Епифановна

Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Дементьевна

Рождение ребёнка
Около 23.11.1823

Сын: Сорокин Яков Епифанович

Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1828

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