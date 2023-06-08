Шебордаев Епифан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиОколо 1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Шебордаев Михаил Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Кислякова Евдокия Мартиновна
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Епифана Ивановича Шебордаева.
Рождение ребёнка
07.02.1817
Дочь: Шебордаева (Сорокина) Агафия Епифановна
Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Шебордаева Елена Епифановна
Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Дементьевна
Рождение ребёнка
Около 23.11.1823
Мать ребёнка: Шебордаева Ефросиния Дементьевна
Смерть
Около 1828