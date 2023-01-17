Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Григорий Харлампиевич
Мать: Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филипп Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агриппина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акилина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Ефимович
Смерть
Неизвестно