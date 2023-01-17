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Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Григорий Харлампиевич

Мать: Екатерина Афанасьевна

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Ефимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Филипп Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Ефимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агриппина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Ефимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акилина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Ефимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Ефимович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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