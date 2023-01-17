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Грабченкова (Грабченкова) Анна Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1898

Дата смерти

15.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1898

Отец: Грабченков Марк Артемьевич

Мать: Грабченкова Анна

Рождение ребёнка
22.03.1923

Сын: Грабченков Афанасий Маркович

Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович

Рождение ребёнка
14.09.1924

Дочь: Акишова Марфа Марковна

Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович

Рождение ребёнка
16.09.1926

Дочь: Квочур Федора Марковна

Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Грабченков (кобзов) Григорий Маркович

Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович

Рождение ребёнка
17.04.1935

Сын: Грабченков Антип Маркович

Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович

Смерть
15.11.1981
Пилипы-Боровские, Вінницька область
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