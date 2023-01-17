Грабченкова (Грабченкова) Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1898
Дата смерти15.11.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1898
Отец: Грабченков Марк Артемьевич
Мать: Грабченкова Анна
Рождение ребёнка
22.03.1923
Сын: Грабченков Афанасий Маркович
Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович
Рождение ребёнка
14.09.1924
Дочь: Акишова Марфа Марковна
Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович
Рождение ребёнка
16.09.1926
Дочь: Квочур Федора Марковна
Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Грабченков (кобзов) Григорий Маркович
Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович
Рождение ребёнка
17.04.1935
Сын: Грабченков Антип Маркович
Отец ребёнка: Грабченков Марк Климович
Смерть
15.11.1981
Пилипы-Боровские, Вінницька область