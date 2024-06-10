Лоскутова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения10.12.1819 ст.
Дата смерти18.06.1820 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1819 ст.
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Смерть
18.06.1820 ст.
У крестьянина Петра Фомина Лоскутова дочь Анна, ?(может быть полугоду), от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 77 об., № 26.