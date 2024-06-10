Лоскутова Анна Петровна 10.12.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутова Анна Петровна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.12.1819 ст.

Дата смерти

18.06.1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1819 ст.

Отец: Лоскутов Петр Фомич

Мать: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Смерть
18.06.1820 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Петра Фомина Лоскутова дочь Анна, ?(может быть полугоду), от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 77 об., № 26.

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