Герасимов Николай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Николай Герасимович

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Место рождения

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1930

Дочь: Изосимова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Прокопьева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Егоровна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Анна Егоровна

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