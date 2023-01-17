Герасимов Николай Герасимович
Место рождения
Дата рождения1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1930
Дочь: Изосимова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Прокопьева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Анна Егоровна