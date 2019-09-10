Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна

Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

13.03.1932

Дата смерти

10.09.2019

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932

Отец: Суховаров Иван Андреевич

Мать: Суховарова Ховра Ивановна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимощенко Сергей Игнатович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимощенко Сергей Игнатович

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимощенко Сергей Игнатович

Смерть
10.09.2019
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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