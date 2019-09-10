Тимощенко (Суховарова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.03.1932
Дата смерти10.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1932
Рождение ребёнка
?.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимощенко Сергей Игнатович
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимощенко Сергей Игнатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2019