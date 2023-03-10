Персианинова (Персиянинова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Васильевич
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Василий Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно