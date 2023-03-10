Персианинова (Персиянинова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персианинова (Персиянинова) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Василий Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персианинов (персиянинов) Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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