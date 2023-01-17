Афонасий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасий Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Максим

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1738
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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