Афонасий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Максим
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1738
Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана