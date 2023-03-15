Трухин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухин Дмитрий
Мать ребёнка: Трухина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путинцева (Трухина) Александра
Мать ребёнка: Трухина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трухина ?
Смерть
Неизвестно