Трухин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухин Дмитрий

Мать ребёнка: Трухина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путинцева (Трухина) Александра

Мать ребёнка: Трухина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухина ?

Смерть
Неизвестно

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