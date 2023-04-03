Касимов Сергей Иванов
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Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Касимов Иоанн Прокопиев
Мать: Касимова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друо (Касимова) Агрипина Сергеева
Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева
ФамилияКасимов Имя Павел Отчество Сергиев 29 06 1898 Сведения о родителях Касимов Сергий Иоаннов; Александра Васильева Восприемники Болтинский Петр Дмитриев; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева
ФамилияКасимов Имя Никифор Отчество Сергиев 10 03 1894 Сведения о родителях Касимов Сергий Иванов; Александра Васильева Восприемники Киселев Андрей Михаилов; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касимов) Дария Сергеева
Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева
ФамилияКасимова Имя Дария Отчество Сергиева 12 03 1892 Сведения о родителях Касимов Сергей Иванов; Александр Васильев Восприемники Касимов Михаил Иванов; Киселева Васса Афанасьева Социальное положение... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касимова) Мария Сергеева
Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
ГААО, ф. 176, оп. 1, д. 86
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно