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Касимов Сергей Иванов

Место рождения

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Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Касимов Иоанн Прокопиев

Мать: Касимова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друо (Касимова) Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Павел Сергеев

Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимов Имя Павел Отчество Сергиев 29 06 1898 Сведения о родителях Касимов Сергий Иоаннов; Александра Васильева Восприемники Болтинский Петр Дмитриев; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Никифор Сергеев

Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимов Имя Никифор Отчество Сергиев 10 03 1894 Сведения о родителях Касимов Сергий Иванов; Александра Васильева Восприемники Киселев Андрей Михаилов; Касимова Агрипина Сергиева Социальное поло... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимов) Дария Сергеева

Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ФамилияКасимова Имя Дария Отчество Сергиева 12 03 1892 Сведения о родителях Касимов Сергей Иванов; Александр Васильев Восприемники Касимов Михаил Иванов; Киселева Васса Афанасьева Социальное положение... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Павел Сергеев

Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимова) Мария Сергеева

Мать ребёнка: Касимова (Козакова) Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова (Козакова) Александра Васильева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
ГААО, ф. 176, оп. 1, д. 86
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

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