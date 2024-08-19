Haimakainen (Haimakainen) Jelena Alekseintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Haimakainen (Haimakainen) Jelena Alekseintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Haimakainen Matfei Nikiforinpoika

Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Haimakainen Vasilei Nikiforinpoika

Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Haimakainen Arhippa Nikiforinpoika

Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Haimakainen) Ksenia Nikiforintytär

Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika

Смерть
Неизвестно

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