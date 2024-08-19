Haimakainen (Haimakainen) Jelena Alekseintytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Haimakainen Matfei Nikiforinpoika
Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Haimakainen Vasilei Nikiforinpoika
Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Haimakainen Arhippa Nikiforinpoika
Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Haimakainen) Ksenia Nikiforintytär
Отец ребёнка: Haimakainen Nikifor Mitrofaninpoika
Смерть
Неизвестно