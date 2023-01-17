Пастушкова (Хорькова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1970
Рождение ребёнка
05.01.1997
Дочь: Пастушкова Дарья Игоревна
Отец ребёнка: Пастушков Игорь Борисович
Рождение ребёнка
22.07.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастушков Игорь Борисович
Бракосочетание
Неизвестно