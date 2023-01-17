Пастушкова (Хорькова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастушкова (Хорькова) Галина Николаевна

Пастушкова (Хорькова) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1970

Отец: Хорьков Николай Михайлович

Мать: Хорькова Валентина Александровна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1997

Дочь: Пастушкова Дарья Игоревна

Отец ребёнка: Пастушков Игорь Борисович

Рождение ребёнка
22.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастушков Игорь Борисович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастушков Игорь Борисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close