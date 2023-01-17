Мякотникова (Макарова) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотникова (Макарова) Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830 ст.

Отец: (макаров) Яков Макарович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1849 ст.

Муж: Мякотников Василий Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.01.1856 ст.

Сын: Мякотников Никита Васильевич

Отец ребёнка: Мякотников Василий Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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