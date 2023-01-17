Мякотникова (Макарова) Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830 ст.
Отец: (макаров) Яков Макарович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1849 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1856 ст.
Сын: Мякотников Никита Васильевич
Отец ребёнка: Мякотников Василий Иванович
Смерть
Неизвестно