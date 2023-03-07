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Бабина Дарья Емельянова

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Место рождения

Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Сегаевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Бабин Егор Феоктистов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Бабин Егор Феоктистов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Егор Феоктистов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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