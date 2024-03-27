Нафик
Место рожденияд.Байряка Чеканскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рождения1855
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кафия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Нафиков Габдерафик
Мать ребёнка: Кафия
Бракосочетание
1899
Жена: (Шафикова) Шарифа
Рождение ребёнка
15.09.1901
Сын: Нафиков Габдерахим
Мать ребёнка: (Шафикова) Шарифа
Смерть
1921
Похороны
Неизвестно