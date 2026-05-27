(Княжна Трубецкая) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Княжна Трубецкая) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1744

умерла 20.11.1815

Супруги
Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ03.01.1733 г.р.
Дети
Граф Строганов ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ07.06.1774 г.р.
(Графиня Строганова) СОФИЯ (Наталия) АЛЕКСАНДРОВНА1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1769

Муж: Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
07.06.1774

Сын: Граф Строганов ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Графиня Строганова) СОФИЯ (Наталия) АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Развод
1779

Муж: Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
17.11.1785

Дочь: (Ладомирская) ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА (Ивановна)

Отец ребёнка: Римский-Корсаков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
28.09.1786

Сын: Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Римский-Корсаков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
20.11.1815

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