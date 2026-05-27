(Княжна Трубецкая) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
женский, родилась 1744
умерла 20.11.1815
Супруги
Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ03.01.1733 г.р.
Дети
Граф Строганов ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ07.06.1774 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1769
Рождение ребёнка
07.06.1774
Сын: Граф Строганов ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Графиня Строганова) СОФИЯ (Наталия) АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Граф Строганов АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Развод
1779
Рождение ребёнка
17.11.1785
Дочь: (Ладомирская) ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА (Ивановна)
Отец ребёнка: Римский-Корсаков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
28.09.1786
Сын: Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Римский-Корсаков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
20.11.1815