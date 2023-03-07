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Прохоренков Антон Павлович

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Место рождения

Мервино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

После 1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Прохоренков Павел

Мать: не указана

Мервино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1910

Сын: Прохоренков Егор Антонович

Мать ребёнка: Прохоренкова Ева ?

Мервино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохоренкова Нина Антоновна

Мать ребёнка: Прохоренкова Ева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоренков Василий Антонович

Мать ребёнка: Прохоренкова Ева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохоренкова Ева ?

Смерть
После 1963
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