Прохоренков Антон Павлович
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиПосле 1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Прохоренков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1910
Сын: Прохоренков Егор Антонович
Мать ребёнка: Прохоренкова Ева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохоренкова Нина Антоновна
Мать ребёнка: Прохоренкова Ева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоренков Василий Антонович
Мать ребёнка: Прохоренкова Ева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохоренкова Ева ?
Смерть
После 1963