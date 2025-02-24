Большакова Татьяна Григорьевна Около 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Большакова Татьяна Григорьевна

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

женский, родилась Около 1794

умерла Неизвестно

Супруги
Большаков Николай ЯковлевичОколо 1799 г.р.
Дети
Большаков Иван НиколаевичОколо 1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Большаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Большаков Николай Яковлевич

Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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