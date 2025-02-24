Большакова Татьяна Григорьевна
женский, родилась Около 1794
умерла Неизвестно
Супруги
Большаков Николай ЯковлевичОколо 1799 г.р.
Дети
Большаков Иван НиколаевичОколо 1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Большаков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай Яковлевич
Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно