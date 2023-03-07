Катаев Кузьма (Козьма) Петров
Место рождениядер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1681
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: Катаев Петр Афанасьев
Мать: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Катаев Миней (Исак) Косьмин
Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Катаев Сава (Савелий) Козьмин
Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Федосья Кузьмина
Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Катаев Антон Косьмин
Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Катаев Федор Косьмин
Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750