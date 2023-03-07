Катаев Кузьма (Козьма) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Кузьма (Козьма) Петров

Катаев Кузьма (Козьма) Петров

avatar

Место рождения

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Катаев Петр Афанасьев

Мать: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Катаев Миней (Исак) Косьмин

Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Катаев Сава (Савелий) Козьмин

Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Федосья Кузьмина

Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Катаев Андрей Косьмин

Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Катаев Антон Косьмин

Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Катаев Федор Косьмин

Мать ребёнка: Катаева Агрофена Ефремова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Агрофена Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close