Егудина Песя Шлемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Егудин Залман Менделеевич
Отец ребёнка: Егудин Мендель Мовшович
Рождение ребёнка
31.12.1906
Дочь: Егудина Соша Менделеевна
Отец ребёнка: Егудин Мендель Мовшович
Рождение ребёнка
31.12.1906
Отец ребёнка: Егудин Мендель Мовшович
Смерть
Неизвестно