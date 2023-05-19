Егудина Песя Шлемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егудина Песя Шлемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Егудин Залман Менделеевич

Отец ребёнка: Егудин Мендель Мовшович

Рождение ребёнка
31.12.1906

Дочь: Егудина Соша Менделеевна

Отец ребёнка: Егудин Мендель Мовшович

Рождение ребёнка
31.12.1906

Сын: Егудин Юдель Менделеевич

Отец ребёнка: Егудин Мендель Мовшович

Смерть
Неизвестно
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