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Захаренков Валентин Семёнович

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Место рождения

Сызрань, Куйбышевской области

Дата рождения

15.02.1938

Дата смерти

08.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

1966 г.р.
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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938

Отец: Захаренков Семён Фёдорович

Мать: Майорова Мария Иванова

Сызрань, Куйбышевской области
Родители в официальном браке не состояли
Бракосочетание
07.06.1962

Жена: Захаренкова Раиса Григорьевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
21.04.1966

Сын: Захаренков Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Захаренкова Раиса Григорьевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
04.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захаренкова Раиса Григорьевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захаренкова Раиса Григорьевна

Смерть
08.06.2003
Калуга, город Калуга, Калужская область
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