Захаренков Валентин Семёнович
Место рожденияСызрань, Куйбышевской области
Дата рождения15.02.1938
Дата смерти08.06.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938
Отец: Захаренков Семён Фёдорович
Мать: Майорова Мария Иванова
Сызрань, Куйбышевской области
Родители в официальном браке не состояли
Бракосочетание
07.06.1962
Рождение ребёнка
21.04.1966
Сын: Захаренков Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Захаренкова Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
04.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захаренкова Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захаренкова Раиса Григорьевна
Смерть
08.06.2003