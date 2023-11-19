Тивилина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТивилина Елена Николаевна

Тивилина Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тивилин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тивилин Сергей

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тивилин Сергей

Смерть
Неизвестно

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