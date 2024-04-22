Вьялкина (Латкина) Гумания Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина (Латкина) Гумания Викуловна

Место рождения

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

06.04.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1912

Сын: Вьялкин Василий Александрович

Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.04.1912
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родовой горячки
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