Вьялкина (Латкина) Гумания Викуловна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти06.04.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.1912
Сын: Вьялкин Василий Александрович
Отец ребёнка: Вьялкин Александр Николаевич
Смерть
06.04.1912
Причина смерти: от родовой горячки