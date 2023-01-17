Чечуйко Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти28.11.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Чечуйко Оляна Давидовна
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
28.11.1912
Петриковка, Дніпропетровська область
Причина смерти: воспаление легких