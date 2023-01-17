Чечуйко Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечуйко Леонтий Иванович

Чечуйко Леонтий Иванович

avatar

Место рождения

Василевка, Полтавська область

Дата рождения

1835

Дата смерти

28.11.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чечуйко Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Чечуйко Оляна Давидовна

Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Место жительства
Неизвестно
Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
28.11.1912
Петриковка, Дніпропетровська область
Причина смерти: воспаление легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close