Звонцев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Звонцев Иван Сергеевич
Мать: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звонцева Любовь Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1998
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область