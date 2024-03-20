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Звонцев Анатолий Иванович

Место рождения

Прягаево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Звонцев Иван Сергеевич

Мать: Александра

Прягаево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонцева Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звонцева Любовь Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1998
Никольское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
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