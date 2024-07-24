Логинов Ефим Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Логинов Прохор Казьмин
Мать: Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Анна Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Федор Ефимов
Мать ребёнка: Логинова Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Логинова Анна Терентьева
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Логинова Федосья Ефимова
Мать ребёнка: Логинова Анна Терентьева