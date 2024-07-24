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Логинов Ефим Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Логинов Прохор Казьмин

Мать: Устинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Федор Ефимов

Мать ребёнка: Логинова Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Логинов Кирилл Ефимов

Мать ребёнка: Логинова Анна Терентьева

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Логинова Федосья Ефимова

Мать ребёнка: Логинова Анна Терентьева

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