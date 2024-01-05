Казаченко Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаченко Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаченко Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Казаченко Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно