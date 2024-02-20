Мельников Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1972
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1972
Отец: Мельников Анатолий
Мать: Рэингард Амалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Софья Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1994
Рождение ребёнка
11.03.1998
Рождение ребёнка
25.12.2000
Дочь: Мельникова Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
19.11.2009
Дочь: Мельникова Софья Викторовна
Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
02.01.2017
Сын: Мельников Илья Викторович
Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна