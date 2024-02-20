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Мельников Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1972

Отец: Мельников Анатолий

Мать: Рэингард Амалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Софья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1994

Дочь: Наразина (Мельникова) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
11.03.1998

Дочь: Давыдова (Мельникова) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
25.12.2000

Дочь: Мельникова Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
19.11.2009

Дочь: Мельникова Софья Викторовна

Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
02.01.2017

Сын: Мельников Илья Викторович

Мать ребёнка: Мельникова (Швадченко) Светлана Владимировна

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