Михайлина Марфа Егорова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти19.08.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1871
по жених: с-ца Алексеевки Иван Флоров и Иван Лаврентьев. по невест: Петр Трифонов и Григорий Петров.
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Акулина Евдокимова
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
24.12.1874
Дочь: Анастасия Евдокимова
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
23.01.1876
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
16.01.1879
Дочь: Ксения Евдокимова
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
?.02.1881
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Прасковья Евдокимова
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
01.03.1885
Сын: Алексей Евдокимов
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
15.09.1886
Дочь: София Евдокимова
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Рождение ребёнка
19.05.1889
Сын: Михайлин Константин Евдокимов
Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев
Смерть
19.08.1916