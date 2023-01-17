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Михайлина Марфа Егорова

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

19.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.11.1871

Муж: Михайлин Евдоким Матвеев

по жених: с-ца Алексеевки Иван Флоров и Иван Лаврентьев. по невест: Петр Трифонов и Григорий Петров.
Рождение ребёнка
11.06.1873

Дочь: Акулина Евдокимова

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1874

Дочь: Анастасия Евдокимова

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1876

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1879

Дочь: Ксения Евдокимова

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1881

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Прасковья Евдокимова

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Алексей Евдокимов

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1886

Дочь: София Евдокимова

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1889

Сын: Михайлин Константин Евдокимов

Отец ребёнка: Михайлин Евдоким Матвеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.08.1916
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