Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевич

Мать ребёнка: (Черняк) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриевич

Мать ребёнка: (Черняк) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевна

Мать ребёнка: (Черняк) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевна

Мать ребёнка: (Черняк) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриевна

Мать ребёнка: (Черняк) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Черняк) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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