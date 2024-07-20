Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Александр Эрастович

Отец ребёнка: Эраст Федорович

Рождение ребёнка
25.01.1791

Дочь: Прасковья Эрастовна

Отец ребёнка: Эраст Федорович

Воспреемники: Прасковья савельевна
Смерть
Неизвестно

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