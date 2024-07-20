Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Александр Эрастович
Отец ребёнка: Эраст Федорович
Рождение ребёнка
25.01.1791
Дочь: Прасковья Эрастовна
Отец ребёнка: Эраст Федорович
Воспреемники: Прасковья савельевна
Смерть
Неизвестно