Салманова (Молаканова) Надежда Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Салманов Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Салманов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно