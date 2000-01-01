Салманова (Молаканова) Надежда Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова (Молаканова) Надежда Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1908 ст.

Сын: Салманов Петр Федоров

Отец ребёнка: Салманов Федор Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1911 ст.

Сын: Салманов Павел Федоров

Отец ребёнка: Салманов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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