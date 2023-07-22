Урюпин Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.2004
Дочь: Урюпина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Постовая Юлия
Рождение ребёнка
27.08.2008
Дочь: Урюпина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Постовая Юлия
Рождение ребёнка
17.05.2012
Мать ребёнка: Постовая Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Постовая Юлия