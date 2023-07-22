Урюпин Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпин Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.2004

Дочь: Урюпина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Постовая Юлия

Рождение ребёнка
27.08.2008

Дочь: Урюпина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Постовая Юлия

Рождение ребёнка
17.05.2012

Сын: Урюпин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Постовая Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовая Юлия

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