Филиппова (Морозова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Морозова) Ирина Николаевна

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

09.08.1955

Дата смерти

06.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1955

Отец: Морозов Николай Васильевич

Мать: Морозова Евдокия Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
31.07.1976

Муж: Филиппов Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1977

Дочь: Филиппова Елена Александровна

Отец ребёнка: Филиппов Александр Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.11.1979

Сын: Филиппов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Филиппов Александр Иванович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
06.12.2003
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