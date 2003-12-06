Филиппова (Морозова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1955
Дата смерти06.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1955
Бракосочетание
31.07.1976
Рождение ребёнка
08.10.1977
Дочь: Филиппова Елена Александровна
Отец ребёнка: Филиппов Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1979
Сын: Филиппов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Филиппов Александр Иванович
Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
06.12.2003