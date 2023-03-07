Блохина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохина Анна Петровна

Блохина Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Аверьянова Матрена

Рождение ребёнка
30.09.1943

Сын: Блохин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Блохин Николай Константинович

Рождение ребёнка
18.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close