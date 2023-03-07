Блохина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: Аверьянова Матрена
Рождение ребёнка
30.09.1943
Сын: Блохин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Блохин Николай Константинович
Рождение ребёнка
18.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блохин Николай Константинович
Смерть
Неизвестно