Панин Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1880 год - крестьянин села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
23.01.1880 ст.
Мать ребёнка: Панина Ксения Яковлевна
Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно