Горковенко Василий Емельянович
Место рожденияс. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл
Дата рождения22.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924
с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горковенко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горковенко Вероника Васильевна
Мать ребёнка: Горковенко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горковенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Горковенко Екатерина
Смерть
Неизвестно