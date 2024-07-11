Горковенко Василий Емельянович 22.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горковенко Василий Емельянович

Место рождения

с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл

Дата рождения

22.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924

Отец: Горковенко Емельян Пантилеевич

Мать: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горковенко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горковенко Вероника Васильевна

Мать ребёнка: Горковенко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горковенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Горковенко Екатерина

Смерть
Неизвестно

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