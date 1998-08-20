Логинова (Шпилевская) Зоя Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.08.1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Логинов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Логинов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артеменко (Логинова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Логинов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Николай
Смерть
20.08.1998
Бородино, город Бородино, Красноярский край