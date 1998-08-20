Логинова (Шпилевская) Зоя Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Шпилевская) Зоя Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шпилевский Антон Антонович

Мать: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Логинов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Логинов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Юрий Николавич

Отец ребёнка: Логинов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеменко (Логинова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Логинов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Николай

Смерть
20.08.1998
Бородино, город Бородино, Красноярский край

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