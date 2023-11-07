Шумаков Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1974
Отец: Шумаков Павел Никитич
Рождение ребёнка
25.08.2004
Дочь: Шумакова Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.07.2022
Жена: скрыто настройками приватности
Электрогорск, Электрогорск, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.2024
Дочь: Шумакова Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности