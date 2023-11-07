Шумаков Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумаков Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1974

Отец: Шумаков Павел Никитич

Мать: Шумакова Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
25.08.2004

Дочь: Шумакова Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.07.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Электрогорск, Электрогорск, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.2024

Дочь: Шумакова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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