Freund (Keil) Regina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Keil) Regina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1913 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Freund Friedrich

Рождение ребёнка
19.07.1913

Дочь: Freund Pauline

Отец ребёнка: Freund Friedrich

Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
в 3 часа утра, Карлсруэ/Довсун
Смерть
Неизвестно

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