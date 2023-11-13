Freund (Keil) Regina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Муж: Freund Friedrich
Рождение ребёнка
19.07.1913
Дочь: Freund Pauline
Отец ребёнка: Freund Friedrich
Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
в 3 часа утра, Карлсруэ/Довсун
Смерть
Неизвестно