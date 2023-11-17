Рыжов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1963
Отец: Рыжов Михаил Матвеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1987
Дочь: Рыжова Марина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.2001
Сын: Рыжов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности