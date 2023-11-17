Рыжов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1963

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1963

Отец: Рыжов Михаил Матвеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1987

Дочь: Рыжова Марина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.2001

Сын: Рыжов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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