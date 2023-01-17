Тютюкова (Рябухина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Рябухин Патракей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Тютюков Иван
Рождение ребёнка
1749
Сын: Тютюков Трофим
Отец ребёнка: Тютюков Иван
Рождение ребёнка
1752
Сын: Тютюков Иванн
Отец ребёнка: Тютюков Иван
Рождение ребёнка
1754
Сын: Тютюков Афанасий
Отец ребёнка: Тютюков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тютюков Иван
Смерть
Неизвестно