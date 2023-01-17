Тютюкова (Рябухина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюкова (Рябухина) Татьяна

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Рябухин Патракей

Мать: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Тютюков Иван

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Тютюков Трофим

Отец ребёнка: Тютюков Иван

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Тютюков Иванн

Отец ребёнка: Тютюков Иван

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Тютюков Афанасий

Отец ребёнка: Тютюков Иван

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютюков Иван

Смерть
Неизвестно
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