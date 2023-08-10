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Лакомкин Иван Никитин

Место рождения

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1839

Дата смерти

04.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Лакомкин Никита Павлов

Мать: Лакомкина Марина

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лакомкина Агапия Емельянова

Бракосочетание
29.10.1872 ст.

Жена: Лакомкина (Новичкова) Параскева Александрова

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1879 ст.

Дочь: Мокрополова (Лакомкина) Матрена Иванова

Мать ребёнка: Лакомкина (Новичкова) Параскева Александрова

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.08.1911 ст.
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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