Лакомкин Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти04.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Лакомкин Никита Павлов
Мать: Лакомкина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1872 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1879 ст.
Дочь: Мокрополова (Лакомкина) Матрена Иванова
Мать ребёнка: Лакомкина (Новичкова) Параскева Александрова
Смерть
04.08.1911 ст.