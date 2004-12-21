Юзеев Ильдар Гафурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзеев Ильдар Гафурович

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Место рождения

Ямады, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1933

Дата смерти

21.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямады, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1971 по 1973
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1973 по 2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.12.2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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