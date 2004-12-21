Юзеев Ильдар Гафурович
Место рождения
Дата рождения03.01.1933
Дата смерти21.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1971
Место жительства
С 1971 по 1973
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1973 по 2004
Смерть
21.12.2004