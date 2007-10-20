Вавренюк Лариса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1915
Дата смерти20.10.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
19.04.1915
Отец: Вавренюк Федор
Эта дата - загадка для всей семьи. Судя по выяснившимся подробностям (рождение в субботу накануне Вербного воскресения), реальная дата рождения - 19 апреля 1913 года. Стиль непонятен
Рождение ребёнка
04.04.1939
Дочь: Леонова Инна Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван
Рождение ребёнка
21.04.1948
Дочь: Архарова Диана Ивановна
Отец ребёнка: Архаров Иван Иванович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонов Иван
Смерть
20.10.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область