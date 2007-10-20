Вавренюк Лариса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавренюк Лариса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1915

Дата смерти

20.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1915

Отец: Вавренюк Федор

Мать: Кабачинская Мария Андреевна

Эта дата - загадка для всей семьи. Судя по выяснившимся подробностям (рождение в субботу накануне Вербного воскресения), реальная дата рождения - 19 апреля 1913 года. Стиль непонятен
Рождение ребёнка
04.04.1939

Дочь: Леонова Инна Ивановна

Отец ребёнка: Леонов Иван

Рождение ребёнка
21.04.1948

Дочь: Архарова Диана Ивановна

Отец ребёнка: Архаров Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Иван

Смерть
20.10.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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