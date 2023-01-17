Курнеева (Калябина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1905
Дата смерти20.02.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1905
Отец: Калябин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1934
Рождение ребёнка
05.06.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курнеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.02.1986
Похороны
Неизвестно
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область