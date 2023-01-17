Курнеева (Калябина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнеева (Калябина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1905

Дата смерти

20.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1905

Отец: Калябин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курнеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курнеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курнеев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Курнеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курнеев Иван Петрович

Смерть
20.02.1986
Похороны
Неизвестно
Красное, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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