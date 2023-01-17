Потяркина (Федотова) Евфимия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Федотова) Евфимия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

27.04.1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1814 ст.

Муж: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка-копия ГААО Ф. 29Оп.21 Д.75 Л.282
Рождение ребёнка
08.09.1815 ст.

Дочь: Потяркина Анна Александровна

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1817 ст.

Сын: Потяркин Егор Александрович

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.

Сын: Потяркин Иоиль Александрович

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Уара! ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.

Сын: Потяркин Уар Александрович

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Иоиля
Рождение ребёнка
17.12.1827

Сын: Потяркин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1829

Дочь: Потяркина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
двойняшка с Александром
Рождение ребёнка
01.09.1829

Сын: Потяркин Александр Александрович

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
двойняшки с Натальей
Смерть
27.04.1834 ст.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Потяркин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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