Потяркина (Федотова) Евфимия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти27.04.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1814 ст.
справка-копия ГААО Ф. 29Оп.21 Д.75 Л.282
Рождение ребёнка
08.09.1815 ст.
Дочь: Потяркина Анна Александровна
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.05.1817 ст.
Сын: Потяркин Егор Александрович
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.
Сын: Потяркин Иоиль Александрович
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович
близнец Уара! ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.302об.
Рождение ребёнка
17.10.1820 ст.
Сын: Потяркин Уар Александрович
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович
близнец Иоиля
Рождение ребёнка
17.12.1827
Сын: Потяркин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1829
Дочь: Потяркина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович
двойняшка с Александром
Рождение ребёнка
01.09.1829
Сын: Потяркин Александр Александрович
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович
двойняшки с Натальей
Смерть
27.04.1834 ст.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Потяркин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Потяркин Александр Петрович