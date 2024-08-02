Петровская (Ковтун) Василиса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Ковтун) Василиса Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Около 1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский Александр Иванович

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