Петровская (Ковтун) Василиса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петровский Александр Иванович