Честков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1923
Дочь: Крюкова Зинаида Георгиевна
Мать ребёнка: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
1926
Сын: Честков Владимир
Мать ребёнка: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
1932
Сын: Честков Лев
Мать ребёнка: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
1932
Сын: Честков Роман
Мать ребёнка: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
31.01.1934
Дочь: Честкова Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Честкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Честкова Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Охотные ряды
Купец III Гильдии
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Бородинское поле