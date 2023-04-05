Честков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честков Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1923

Дочь: Крюкова Зинаида Георгиевна

Мать ребёнка: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
1926

Сын: Честков Владимир

Мать ребёнка: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
1932

Сын: Честков Лев

Мать ребёнка: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
1932

Сын: Честков Роман

Мать ребёнка: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
31.01.1934

Дочь: Честкова Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Честкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честкова Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Охотные ряды
Купец III Гильдии
Смерть
1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Бородинское поле
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