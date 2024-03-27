Хисматуллина (Нуртдинова) Роза Мавлитьяновна
Место рожденияд.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Дата рождения1948
Дата смерти11.06.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 25.05.197
Дочь: Мулланурова Эльвира Раисовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Раис
г.Ижевск, РСФСР
Рождение
1948
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хисматуллин Раис
Смерть
11.06.1993
г.Ижевск, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ижевск, РФ