Хисматуллина (Нуртдинова) Роза Мавлитьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина (Нуртдинова) Роза Мавлитьяновна

Место рождения

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР

Дата рождения

1948

Дата смерти

11.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 25.05.197

Дочь: Мулланурова Эльвира Раисовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Раис

г.Ижевск, РСФСР
Рождение
1948

Отец: Нуртдинов Мавлитьян Хасанъянович

Мать: Нуртдинова Суфия Арслановна (Арслангалиевна)

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Раис

Смерть
11.06.1993
г.Ижевск, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ижевск, РФ
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